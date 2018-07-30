Сотрудничество продолжится: Калужский водоканал перенимает опыт "РКС-Петрозаводск"

"РКС-Петрозаводск" посетили представители ГП "Калугаоблводоканал".

Исполняющий обязанности генерального директора ГП "Калугаоблводоканал" Юрий Петрушин и его первый заместитель Антон Коськов приехали в Петрозаводск по распоряжению губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Он поручил сотрудникам водоканала познакомиться с системой работы компании "РКС", и выбор калужан пал на водоканал Петрозаводска.

"Мы были на канализационных и водопроводных очистных сооружениях, - рассказал Юрий Петрушин. - Видно, что работа делается не только по отчетам, но и на деле. Объекты нам понравились, здесь ведутся ремонты, улучшаются технологии".

Сотрудники калужского водоканала пригласили петрозаводских коллег в гости.

"Сотрудничать мы всегда готовы. Тем более, Калужская область – регион-лидер по экономическим зонам. В регионе развиваются промышленность и сельское хозяйство, это значит, что нужно модернизировать и объекты водоснабжения и водоотведения, а у вас есть чему поучиться, - отметил Антон Коськов. – Здесь у людей есть понимание того, как нужно работать, какие внедрять меры по улучшению работы предприятия в целом. И это нам нравится, специалисты в Петрозаводске серьезные, с техникой в АО "ПКС-Водоканал" все в порядке: насосное оборудование заменено, электроприводы есть везде, задвижки новые, стоят частотные преобразователи, за счет этого снижена аварийность на сетях, маленький процент потерь. Если сравнивать наши города, то Калуга чуть-чуть побольше Петрозаводска, в городах у нас объем сетей практически одинаковый. Но объектов у нас больше, потому что калужский водоканал не только городской, он на область один".

У гостей из Калуги осталось положительное впечатление от "РКС-Петрозаводск". По возвращении домой они порекомендуют губернатору Калужской области продолжить сотрудничество с "Российскими Коммунальными Системами".

На правах рекламы