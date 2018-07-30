Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
11:16, 30 Июля 2018

Сотрудничество продолжится: Калужский водоканал перенимает опыт "РКС-Петрозаводск"

По теме

УФАС запретило продавать участок с пешеходной зоной в Петрозаводске
30.07.18 15:13
Отрасль сбора дикоросов в Карелии получит свой бренд
30.07.18 13:50
Рост инвестиций в экономику Карелии после 100-летия республики замедлится
30.07.18 10:04
Все новости
Загрузка...

"РКС-Петрозаводск" посетили представители ГП "Калугаоблводоканал".

Исполняющий обязанности генерального директора ГП "Калугаоблводоканал" Юрий Петрушин и его первый заместитель Антон Коськов приехали в Петрозаводск по распоряжению губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Он поручил сотрудникам водоканала познакомиться с системой работы компании "РКС", и выбор калужан пал на водоканал Петрозаводска.

"Мы были на канализационных и водопроводных очистных сооружениях, - рассказал Юрий Петрушин. - Видно, что работа делается не только по отчетам, но и на деле. Объекты нам понравились, здесь ведутся ремонты, улучшаются технологии".

Сотрудники калужского водоканала пригласили петрозаводских коллег в гости.

"Сотрудничать мы всегда готовы. Тем более, Калужская область – регион-лидер по экономическим зонам. В регионе развиваются промышленность и сельское хозяйство, это значит, что нужно модернизировать и объекты водоснабжения и водоотведения, а у вас есть чему поучиться, - отметил Антон Коськов. – Здесь у людей есть понимание того, как нужно работать, какие внедрять меры по улучшению работы предприятия в целом. И это нам нравится, специалисты в Петрозаводске серьезные, с техникой в АО "ПКС-Водоканал" все в порядке: насосное оборудование заменено, электроприводы есть везде, задвижки новые, стоят частотные преобразователи, за счет этого снижена аварийность на сетях, маленький процент потерь. Если сравнивать наши города, то Калуга чуть-чуть побольше Петрозаводска, в городах у нас объем сетей практически одинаковый. Но объектов у нас больше, потому что калужский водоканал не только городской, он на область один".

У гостей из Калуги осталось положительное впечатление от "РКС-Петрозаводск". По возвращении домой они порекомендуют губернатору Калужской области продолжить сотрудничество с "Российскими Коммунальными Системами".

На правах рекламы

По теме

УФАС запретило продавать участок с пешеходной зоной в Петрозаводске
30.07.18 15:13
Отрасль сбора дикоросов в Карелии получит свой бренд
30.07.18 13:50
Рост инвестиций в экономику Карелии после 100-летия республики замедлится
30.07.18 10:04
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
28.07.2018, 21:20
Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского

Аналитика

Сегодня 12:59
Тема недели
"Путь у нас один – массовый протест" 1
В Петрозаводске прошел второй митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста.
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:24
Без политики
"Деньги" показали на большом экране
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»