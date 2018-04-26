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Новости. Общество
10:52, 26 Апреля 2018

Сотрудник филиала "Карельский" "ТГК-1" получил награду на международном конкурсе научных разработок

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В Санкт-Петербурге 25 апреля открылся Российский международный энергетический форум.

В первый день работы РМЭФ на пленарном заседании, посвященном надежности энергосистемы России, выступил генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров.

В завершении пленарного заседания прошла церемония награждения лауреатов и победителей Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей, проводимого при поддержке Минэнерго.

Среди лауреатов конкурса – экономист отдела управления реализацией Управления по сбыту тепловой энергии филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Любовь Петроева. Заместитель министра энергетики России Андрей Черезов вручил ей награду за создание системы ранжирования потребителей для работы с дебиторской задолженностью.

27 апреля 2018 года при поддержке "ТГК-1" на РМЭФ состоится круглый стол "Актуальные вопросы работы с потребителями на энергетическом рынке". Участие в мероприятии в том числе примут представители жилищно-коммунальной отрасли из Петрозаводска. В завершении круглого стола пройдет церемония вручения ежегодной межрегиональной премии "Образцовый управдом" по итогам рейтинга потребителей тепловой энергии за 2017 год. Прямая трансляция будет доступна в сообществе "ТГК-1 - жителям" во ВКонтакте.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-04-26 12:12:59
Ва-аще цимес :) Я уж думал они облагодетельствовали всё человечество, освоили термо-ядреный синтез, претворив в жизнь мечты об эре почти бесплатного липездричества :) А тут изобрели какую-то фигню как душить дебиторшиков. Фи...

Вот такие вот, научные разработки. Это нам, слава Богу, еще повезло, шо они не изобрели лисапед анально-термальный способ возврата дебиторки, широко известный со всремен святых 90-х :)
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