Сотрудник филиала "Карельский" "ТГК-1" получил награду на международном конкурсе научных разработок

В Санкт-Петербурге 25 апреля открылся Российский международный энергетический форум.

В первый день работы РМЭФ на пленарном заседании, посвященном надежности энергосистемы России, выступил генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров.

В завершении пленарного заседания прошла церемония награждения лауреатов и победителей Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей, проводимого при поддержке Минэнерго.

Среди лауреатов конкурса – экономист отдела управления реализацией Управления по сбыту тепловой энергии филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Любовь Петроева. Заместитель министра энергетики России Андрей Черезов вручил ей награду за создание системы ранжирования потребителей для работы с дебиторской задолженностью.

27 апреля 2018 года при поддержке "ТГК-1" на РМЭФ состоится круглый стол "Актуальные вопросы работы с потребителями на энергетическом рынке". Участие в мероприятии в том числе примут представители жилищно-коммунальной отрасли из Петрозаводска. В завершении круглого стола пройдет церемония вручения ежегодной межрегиональной премии "Образцовый управдом" по итогам рейтинга потребителей тепловой энергии за 2017 год. Прямая трансляция будет доступна в сообществе "ТГК-1 - жителям" во ВКонтакте.