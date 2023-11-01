Сотрудник «Кареллесхоза» погиб на рабочем месте

По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах трагедии, сообщили в ведомстве.



Кроме того, инспекторы восстановили права сотрудника предприятия в сфере полиграфии, которому не выплатили при увольнении полагавшиеся деньги.



В результате вмешательства госинспекции, работник получил более 70 тысяч рублей.



