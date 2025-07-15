Сотрудник карельской автошколы сыграл роль фельдшера в триллере «Лес» с Никитой Кологривым

Петрозаводчанин принял участие в съёмках вместе с супругой.

Сотрудник петрозаводской автошколы «Престиж» Евгений Ряжев принял участие в съёмках триллера «Лес», одну из главных ролей в котором играет известный российский актёр Никита Кологривый. Подробнее об этом рассказали в группе учебного центра.

— В тот день съёмочная локация находилась в Койвусельге, на малой родине Евгения. Вместе с женой Анастасией он пришел посмотреть на то, как снимаются настоящие триллеры. Не заметить такую красивую пару было невозможно, и супруги тут же попали в цепкие лапы кинопроизводителей, которые пригласили их сняться в роли фельдшеров, — поделились там.

Процесс создания нескольких коротких эпизодов занял 6 часов, однако жителям карельской столицы было интересно побывать «в закулисье» мира кино.

— Это было интересно! Мы пережили настоящий квест! В следующий раз пойдем сниматься с сыном, — выразила эмоции Анастасия Ряжева.

Напомним, «Лес» — экранизация одноимённого романа современной российской писательницы Светланы Тюльбашевой. Выход сериала запланирован на 2026 год.

По сюжету две москвички отправляются в путешествие и пропадают без вести. Лес превращается в замкнутое пространство, из которого невозможно выбраться. Девушки теряют силы и постепенно понимают, что чаща — это живое существо, действующее по собственным правилам.