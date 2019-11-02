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Новости. Криминал
11:43, 02 Ноября 2019
фото: https://pixabay.com

Сотрудник компании "Финтек" отправился в колонию по делу о незаконной рубке леса на 9 млн рублей

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В Карелии суд рассмотрел уголовное дело в отношении начальника лесного отдела ООО НПО "ФинТек".

Как установлено в ходе разбирательства в Костомукшском городском суде, с 31 марта 2017 года по 31 марта 2018 года начальника лесного отдела ООО НПО "ФинТек" С. Феофанов, не имея права на заготовку древесины в квартале Костомукшского участкового лесничества, составил от имени арендатора ООО "Олонецкое ЛПХ" лесную декларацию и другие документы, дающие право на рубку леса на указанной территории, произвел отвод предназначенной в рубку древесины. Далее работники подрядной организации произвели незаконную сплошную рубку леса. Действиями Феофанова Российской Федерации был причинен ущерб на общую сумму 9 903 432 рублей, что является особо крупным размером.

Приговором суда Феофанов признан виновным по ст.260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Ему назначено наказание на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима.

Судом апелляционной инстанции приговор суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что компания "Финтек" реализует в Костомукше инвестиционный проект по организации процесса углубленной переработки древесины и развитию деревянного домостроения. Он включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, а также в проект федеральной целевой программы по развитию Карелии до 2020 года.

 

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