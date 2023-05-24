Сотрудник продуктовой компании в Карелии чуть не лишился руки на работе

Инспекция труда в Карелии расследовала тяжелый несчастный случай с работником ООО «Ярмарка ППИ», сообщили в ведомстве.

Государственная инспекция труда завершила расследование тяжелого несчастного случая с оператором оборудования в ООО «Ярмарка ППИ». Фирма специализируется на производстве пищевых ингридиентов.



На рабочем месте сотрудник засунул руку в бункер-ворошитель.



Инспекторы установили, что причины несчастного случая таковы: в фирме не применили средства коллективной защиты, а работник нарушил трудовой распорядок и дисциплину труда.



Сами работы были организованы плохо, в частности, отсутствовал контроль со стороны руководителей и специалистов подразделения.