Сотрудник Росгвардии Карелии получил награду за литературные достижения

Помощник начальника оперативного отдела Управления Росгвардии по Карелия Иван Назаров в очередной раз получил признание за свои творческие достижения.

Старший лейтенант Иван Назаров является членом Российского союза писателей. Военнослужащий за литературную деятельность в духе традиций русской культуры удостоен знака отличия "Наслѣдiе" III степени.

В торжественной обстановке врио начальника Управления Росгвардии по Республике Карелия полковник полиции Сергей Исаков вручил военнослужащему награду, поблагодарил за достойную службу и пожелал дальнейших успехов и побед на творческом поприще.

"Приятно, когда в рядах Росгвардии служат такие разносторонние люди, серьёзно увлекающиеся литературой. Творчество даёт возможность развиваться, открывает новые грани в мировосприятии, помогает находить грамотные решения и выходы из любых нестандартных ситуаций, а также служит источником вдохновения и позитивного настроя", – отметил Сергей Исаков.