Сотрудник Сегежской больницы погиб на рабочем месте

Мужчина умер, не приходя в сознание.

Госинспекция труда Карелии начала расследование несчастного случая со смертельным исходом в Сегежской ЦРБ.

Как сообщили в ведомстве, 17 июня около 13:15 сотрудник больницы почувствовал себя плохо во время разгрузочных работ и скончался, не приходя в сознание.

Ведомство выясняет обстоятельства и причины трагедии. По итогам расследования будет дана правовая оценка произошедшему.

Это не первый за последнее время случай гибели работников на производстве в Карелии. В марте рабочий погиб на 14-м гидроузле Беломорско-Балтийского канала в Беломорском округе Карелии.

5 мая электрогазосварщик умер в бытовке во время обеда на севере Карелии.