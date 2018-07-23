Сотрудник секс-шопа раскрыл неожиданные факты о работе

Пользователь Twitter под ником Дядя Терин рассказал много неожиданных фактов о работе в секс-шопе в рамках флешмоба "один лайк — один факт".

Как пишет Рамблер, пользователь сообщил, что в секс-шопах сетевого типа "всегда лютая текучка, хуже чем в салонах мобильной связи".

Мужчин в такие магазины редко берут на работу: "Не потому что парни, а потому что не выдерживает и быстро ломается душевное состояние".

Он также отмечает, что у сотрудников секс-шопов довольно часто случаются депрессии.

"Работа — опасная. Нас грабят, а учитывая сферу, могут ещё и убить", — делится пользователь.

Кроме того, сетует он, "до сих пор большая часть работников и работниц воспринимается представительницами древнейшей профессии".

Работа продавца в секс-шопе совсем не так проста: "Придется выучить кучу информации и словно опять попасть в универ. Составы смазок, масел, фирмы, толщину различных марок презервативов, истории брендов".

Кроме того, он отмечает, что "у сексшоперов очень классные выставки, на которые можно и нужно ездить". Через год такой работы продавец с закрытыми глазами и на ощупь может сказать, что это за игрушка и какой фирмы.

Самый частый вопрос у мужчин-покупателей, есть ли в продаже живые женщины.

"Причем, он не зависит от размера магазина. Я работал с подсобкой метр на два, но люди пытались ее открыть и были уверены, что там я прячу живых девчонок на продажу", — написал он.

Есть еще один частый вопрос, который вызывает возмущение и продавцов.

"Начинаешь ненавидеть мужиков. Даже если сам мужик. Потому что процент "А дайте мне что-нибудь, чтоб я ей незаметно подсыпал и потом трахнул, печально высокий", — подчеркнул пользователь.

Он также поделился своим наблюдением о том, что полные покупатели оказываются гораздо менее закомплексованными, чем стройные.

Предпочтения покупателей очень разнятся в зависимости от района, в котором находится магазин.

"В одном могут скупать тоннами резиновых женщин, в другом — основная ставка на БДСМ, в третьем — на анальные игрушки", — пишет автор поста.