Сотрудник заповедника в Карелии получил штраф от антимонопольной службы

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Должностное лицо ФГБУ "Государственный природный заповедник "Костомукшский" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Об этом сообщает сайт УФАС по Карелии.
По данным антимонопольной службы, представитель заповедника несвоевременно разместил отчет об исполнении контракта на поставку горюче-смазочных материалов в единой информационной системе в сфере закупок.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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