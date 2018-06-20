Сотрудник заповедника в Карелии получил штраф от антимонопольной службы

Должностное лицо ФГБУ "Государственный природный заповедник "Костомукшский" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Об этом сообщает сайт УФАС по Карелии.

По данным антимонопольной службы, представитель заповедника несвоевременно разместил отчет об исполнении контракта на поставку горюче-смазочных материалов в единой информационной системе в сфере закупок.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".