Сотрудника предприятия Карелии, где убило током электрослесаря, наказали штрафом

В Кемском районе электрослесарю, подозреваемому в нарушении требований охраны труда на Путкинской ГЭС, назначен судебный штраф, сообщили в Следкоме Карелии

Работник филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1», подозреваемый нарушение требований охраны труда, получил судебный штраф.

Установлено, что подозреваемый, являясь электрослесарем 5 разряда, производителем работ по ремонту электрооборудования электростанций и ответственным за безопасное проведение работ, фактически не обеспечил мероприятия по охране труда. Он не проконтролировал выполнение работ, связанных с высоким электрическим напряжением. В результате 20 января в помещении сборного распределительного устройства Путкинской ГЭС, расположенного в Кеми, 33 — летний электрослесарь, выполняя работы по техническому обслуживанию электроустановок, получил электротравму. Молодой человек скончался.

«В связи с тем, что подследственный ранее не судим, признал свою вину, чистосердечно раскаялся в содеянном и загладил причиненный вред, решением Кемского городского суда ему назначен штраф в размере 15 тысяч рублей», — говорится в сообщении Следкма.

Ранее Государственная инспекция труда в Карелии установила причины несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего с работником на Путкинской Г. С. Материалы расследования были направлены в прокуратуру Кемского района для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.