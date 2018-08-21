"Сотрудники амбулатории поселка Шуньга нашли меня на грунтовой дороге в лесу ночью!"

Жительница Москвы рассказала, как во время путешествия по Карелии ее спасли медики поселка Шуньга. При этом она отметила, что парк машин "скорой" неплохо бы обновить.

Сайт Минздрава Карелии опубликовал письмо жительницы Москвы, которая в начале августа в компании друзей путешествовала по Медвежьегорскому району.

В какой-то момент у девушки начался приступ аритмии, ей понадобилась медицинская помощь, и она позвонила по телефону 112.

"Сотрудники медицинской амбулатории поселка Шуньга нашли меня на грунтовой дороге в лесу ночью! Оказали медицинскую помощь, ритм нормализовался. Я хочу выразить благодарность фельдшеру Нине Владимировне и водителю Михаилу", - пишет москвичка.

Автор письма отмечает, что медики работают в непростых условиях.

"Район большой, дороги сложные, не везде удобные для проезда, машина - "буханка"! Но люди очень внимательные, профессиональные, ответственные. Пожалуйста, найдите возможность отметить труд этих замечательных людей!" - просит она.

"Хотелось бы, чтобы министерство здравоохранения изыскало возможность обновить парк машин скорой помощи поселка Шуньга, отделения скорой помощи Медвежьегорской районной больницы", - добавляет девушка.