Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:50, 21 Августа 2018
фото: www.shungit-factory.com

"Сотрудники амбулатории поселка Шуньга нашли меня на грунтовой дороге в лесу ночью!"

По теме

Власти Карелии привлекут меценатов к воссозданию сгоревшей церкви XVIII века
21.08.18 13:43
ВИДЕО: Финская важенка заглянула в карельский лес
21.08.18 13:42
Профсоюзы предрекают глубокий кризис троллейбусному управлению Петрозаводска
21.08.18 12:58
Все новости
Загрузка...

Жительница Москвы рассказала, как во время путешествия по Карелии ее спасли медики поселка Шуньга. При этом она отметила, что парк машин "скорой" неплохо бы обновить.

Сайт Минздрава Карелии опубликовал письмо жительницы Москвы, которая в начале августа в компании друзей путешествовала по Медвежьегорскому району.

В какой-то момент у девушки начался приступ аритмии, ей понадобилась медицинская помощь, и она позвонила по телефону 112.

"Сотрудники медицинской амбулатории поселка Шуньга нашли меня на грунтовой дороге в лесу ночью! Оказали медицинскую помощь, ритм нормализовался. Я хочу выразить благодарность фельдшеру Нине Владимировне и водителю Михаилу", - пишет москвичка.

Автор письма отмечает, что медики работают в непростых условиях.

"Район большой, дороги сложные, не везде удобные для проезда, машина - "буханка"! Но люди очень внимательные, профессиональные, ответственные. Пожалуйста, найдите возможность отметить труд этих замечательных людей!" - просит она.

"Хотелось бы, чтобы министерство здравоохранения изыскало возможность обновить парк машин скорой помощи поселка Шуньга, отделения скорой помощи Медвежьегорской районной больницы", - добавляет девушка.

По теме

Власти Карелии привлекут меценатов к воссозданию сгоревшей церкви XVIII века
21.08.18 13:43
ВИДЕО: Финская важенка заглянула в карельский лес
21.08.18 13:42
Профсоюзы предрекают глубокий кризис троллейбусному управлению Петрозаводска
21.08.18 12:58
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2018, 12:35
ВИДЕО: В Петрозаводске парочка занялась сексом на скамейке (+18)
17.08.2018, 16:02
В Карелии нашли мужчину, который ушел из дома в шлепках, и пропадал девять дней
14.08.2018, 07:20
Сын депутата Красулина получил должность от Парфенчикова
16.08.2018, 16:18
Почему "Магнит" и "Лента" приостановили продажу алкоголя в Карелии
16.08.2018, 12:40
Кто поджег Успенскую церковь?
15.08.2018, 12:38
ВИДЕО: Мужчина забыл в банкомате на Кукковке 200 тысяч рублей – вот, что из этого вышло

Аналитика

Сегодня 09:33
Капитал
Работает там, где не работают другие
Новая марка спутникового интернета "SenSat" теперь доступна жителям Карелии.
Без смирения и апатии
Сегодня 09:17
Карелия и Китай представили совместные проекты 5
16.08.2018 14:41
Кто поджег Успенскую церковь?
16.08.2018 12:40
Услуга для ветерана 1
13.08.2018 09:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку"
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
16.08.2018 11:28
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»