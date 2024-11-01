Сотрудники аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка проведут в Петрозаводске прием граждан

Специалисты проконсультируют жителей республики в рамках профилактики социального сиротства.

Сотрудники аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка проведут в Петрозаводске личный прием граждан.



Личный прием граждан пройдет в четверг, 7 ноября, с 11.00 до 13.00 по адресу: пр. Ленина, 19, подъезд 2.

Специалисты проконсультируют жителей республики по вопросам поддержки семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, восстановления в родительских правах и снятия ограничения, алкогольной и наркотической зависимости, когда требуется помощь в воспитании ребенка.

Кроме того, граждане смогут выяснить о действиях в случае, если ребенок помещен в детское учреждение и длительное время находится там, а также при возникновении сложностей при взаимодействии с представителями органов опеки, Комиссии по делам несовершеннолетних, социальной защиты.



Записаться на прием можно по электронной почте: visp@oprf.ru.



Для тех, кто не сможет прийти лично, прием пройдёт в онлайн-формате.

Организаторы просят указать в обращении Ф.И.О., номер телефона для связи, город проживания и предпочтительный способ встречи.

Прием граждан организован советниками Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.