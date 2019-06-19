"Сотрудники банка" за сутки украли у жителей Карелии сотни тысяч рублей

Жертвами телефонных мошенников стали 6 жителей республики, сообщили в МВД Карелии.

Шесть жителей республики за сутки были обмануты при помощи одной и той же схемы. На мобильный телефон потерпевшего поступал звонок от якобы представителя службы безопасности банковского учреждения или иной финансовой организации. Звонивший сообщал о подозрительной активности по карте, не уточняя ее принадлежность к конкретному банку.

Мошенники получали доступ к личному кабинету держателей карт и моментально опустошали их счета.

Жертвами телефонных мошенников стали жители Петрозаводска и Кондопоги, как пенсионеры, так и молодые люди.



А 70-летняя петрозаводчанка, попавшись на уловку, лишилась почти 200 тысяч рублей. По всем заявлениям в полиции проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.