11:15, 31 Января 2019
Сотрудники ЕДДС Петрозаводска помогли маленькой девочке, плачущей на остановке
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Сразу два возможных происшествия предотвратили сотрудники диспетчерской службы, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Как рассказал директор ЕДДС Петрозаводска Сергей Димитриев, сегодня около 8.00 утра оперативному дежурному поступил звонок от одной из петрозаводчанок о том, что на автобусной остановке плачет маленькая девочка, забывшая в автобусе свой портфель.
"Мы попросили передать телефон этой девочке и предложили ей спокойно идти в школу, после чего выяснили, какой компании принадлежит автобус. Водитель привез забытый предмет на конечную остановку, откуда наши сотрудники благополучно доставили портфель в школу и передали забывшей его шестикласснице", – сказал Сергей Димитриев.
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