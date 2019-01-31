Сотрудники ЕДДС Петрозаводска помогли маленькой девочке, плачущей на остановке

Сразу два возможных происшествия предотвратили сотрудники диспетчерской службы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Как рассказал директор ЕДДС Петрозаводска Сергей Димитриев, сегодня около 8.00 утра оперативному дежурному поступил звонок от одной из петрозаводчанок о том, что на автобусной остановке плачет маленькая девочка, забывшая в автобусе свой портфель.

"Мы попросили передать телефон этой девочке и предложили ей спокойно идти в школу, после чего выяснили, какой компании принадлежит автобус. Водитель привез забытый предмет на конечную остановку, откуда наши сотрудники благополучно доставили портфель в школу и передали забывшей его шестикласснице", – сказал Сергей Димитриев.