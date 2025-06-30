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Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» прошли обучающий курс

Новости. Общество
09:57, 16 Июля 2025
фото: © Карельский филиал фонда «Защитники Отечества»

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Социальные координаторы продолжают помогать ветеранам СВО и их семьям во всех районах Карелии

Социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия регулярно проходят обучение и взаимодействуют с социальными партнерами. Такие встречи позволяют специалистам быть в курсе актуальных изменений в законодательстве и социальных программах, а значит — еще эффективнее помогать подопечным.

В этот раз в рамках обучающего курса сотрудники филиала встретились с Антониной Автушковой, заместителем начальника отдела социальных выплат карельского СФР. Она подробно рассказала о выплатах и льгот для уволенных участников СВО, ветеранов СВО с инвалидностью, членов семей участников СВО, а также семей погибших.

«Информация была представлена четко и с ответами на все волнующие вопросы. Такие встречи помогают нам в работе и позволяют лучше разбираться во всех нюансах», - поделилась помощник социального координатора Татьяна Матюхина.

Фонд продолжает оказывать комплексную и своевременную поддержку подопечным. Обратиться в фонд можно по телефону +7 (8142) 44-53-10 или прийти лично по адресу Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 1 или обратиться к социальному координатору фонда в вашем районе.

Напомним, что фонд оказывает помощь уволенным с военной службы ветеранам боевых действий, принимавших участие в СВО, защитникам Донбасса, участникам боевых действий в составе воинских формирований ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года, семьям погибших участников СВО, семьям без вести пропавших участников СВО, участникам добровольческих формирований, выполнявших задачи в зоне проведения СВО, участникам частных военных компаний, содействовавших выполнению задач СВО.

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