Сотрудники ФСБ чуть не сорвали панк-фестиваль под Петрозаводском

Один из организаторов фестиваля «Karelian Attack» (18+), солист группы «Ничего хорошего» был задержан силовиками.

Официально согласованный фестиваль «Karelian Attack» (18+), который должен пройти с 7 по 9 июля в Лососинном, чуть не сорвался. Как пишет «Фактор News», сегодня на улице Заводской задержали Барта, одного из организаторов мероприятия, солиста группы «Ничего хорошего», а у его девушки забрали телефон. По словам очевидцев, задержание проводили сотрудники ФСБ. Всё произошло неподалеку от студии звукозаписи, где музыканты забирали оборудование, которое необходимо для проведения панк-фестиваля. Причин задержания никто не объяснил, но проведение мероприятия, на которое приехали группы из разных городов страны, осталось под вопросом.

Как стало известно «Столице на Онего», солиста группы «Ничего хорошего» силовики отпустили.

«Фестиваль будет», - заявили музыканты.