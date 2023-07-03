Сотрудники ФСБ изъяли документы в спортивном центре «Акватика» в Петрозаводске

Управление ФСБ России по Республике Карелия работает в спортивном центре «Акватика».

Сегодня, 5 июля, сотрудники Управления ФСБ России по Республике Карелия нагрянули в «Акватику» в Петрозаводске. Они изъяли документацию. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии» со ссылкой на свои источники.

«Подробности выясняются», — сообщает «МК в Карелии».