Сотрудники ФСБ Карелии освободили Дворец искусств в Кондопоге от условных террористов (ФОТО)

В Кондопожском районе прошло антитеррористическое командно-штабное учение.

Учения проходили с 28 февраля по 1 марта. В них приняли участие подразделения взаимодействующих ведомств, входящих в состав Оперативного штаба в Карелии. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Карелия.

В ходе учения во Дворце искусств в Кондопоге отработан комплекс мероприятий по локализации угрозы террористического акта на объекте с массовым пребыванием людей.

Учебное мероприятие прошло на высоком организационном уровне. Сотрудники подразделений продемонстрировали слаженность и готовность к обеспечению безопасности законных интересов граждан, отметили в Управлении.

В ведомстве напоминают телефоны контактные телефоны и телефоны доверия территориальных подразделений:

— УФСБ России по Республике Карелия, дежурная служба: +7 (8142) 78-52-03, телефон доверия: +7 (8142) 78-46-58;

— МВД по РК, единый экстренный канал помощи: 102, телефон доверия: +7 (8142) 76-10-62;

— ГУ МЧС России по РК, дежурная служба: +7 (8142) 73-02-00, телефон доверия: +7 (8142) 79-99-99;

— единый номер вызова оперативных служб: 112.