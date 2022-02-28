890x80
Реклама
С праздником Масленицы!
28.02.2022 08:30
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии 11
01.03.2022 14:10

Сотрудники ФСБ Карелии освободили Дворец искусств в Кондопоге от условных террористов (ФОТО)

Новости. Общество
10:41, 02 Марта 2022
фото: © УФСБ России по Республике Карелия

Новости партнеров

В Кондопожском районе прошло антитеррористическое командно-штабное учение.

Учения проходили с 28 февраля по 1 марта. В них приняли участие подразделения взаимодействующих ведомств, входящих в состав Оперативного штаба в Карелии. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Карелия.

В ходе учения во Дворце искусств в Кондопоге отработан комплекс мероприятий по локализации угрозы террористического акта на объекте с массовым пребыванием людей.

Учебное мероприятие прошло на высоком организационном уровне. Сотрудники подразделений продемонстрировали слаженность и готовность к обеспечению безопасности законных интересов граждан, отметили в Управлении.

В ведомстве напоминают телефоны контактные телефоны и телефоны доверия территориальных подразделений:

— УФСБ России по Республике Карелия, дежурная служба: +7 (8142) 78-52-03, телефон доверия: +7 (8142) 78-46-58;

— МВД по РК, единый экстренный канал помощи: 102, телефон доверия: +7 (8142) 76-10-62;

— ГУ МЧС России по РК, дежурная служба: +7 (8142) 73-02-00, телефон доверия: +7 (8142) 79-99-99;

— единый номер вызова оперативных служб: 112.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
экcперд
2022-03-02 10:53:08
" Эхо Москвы " закрыли. Либеральная тусовка бьется в истерике :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
28.02.2022, 19:27
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины
25.02.2022, 14:21
Покинувший Карелию производитель мраморной говядины успел получить из бюджета почти 110 млн рублей

Аналитика

01.03.2022 14:39
Капитал
Карельскую тайгу ждут заборы и застройка 3
Новые поправки в Лесной кодекс РФ позволяют размещать на лесных участках объекты капитального и некапитального строительства, не связанные с созданием лесной инфраструктуры.
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска? 3
28.02.2022 13:39
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 13
22.02.2022 17:30
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 6
21.02.2022 13:09
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»