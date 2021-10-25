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Сотрудники ФСБ Карелии понарошку освободили заложников, захваченных на борту судна

Новости. Общество
12:58, 25 Октября 2021
фото: © УФСБ России по Республике Карелия

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Сотрудники силового ведомства провели учения по условному освобождению заложников, захваченных на борту судна.

Так, 20 октября в акватории Петрозаводской губы Онежского озера силовыми подразделениями ведомств, входящими в состав оперштаба в Карелия, проведена тренировка по условному освобождению заложников, захваченных на борту судна.

В ходе тренировки подразделениями правоохранительных органов Карелии отработаны практические действия по беспарашютному спуску с вертолета на борт судна, а также штурму водного объекта.

Учебное мероприятие прошло на высоком организационном уровне с соблюдением всех необходимых мер, введенных правительством Карелии в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Сотрудники подразделений продемонстрировали слаженность и готовность к обеспечению безопасности законных интересов граждан.

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Комментарии

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Сергеич
2021-10-25 14:13:18
Понарошку и я могу президента похитить (хотя не советовал бы ему принимать в этом участие). А вот подождем, пока не понарошку... и будем молиться, чтобы было хоть чуть получше, чем на "Норд-Осте"...
Кир
2021-10-25 13:03:31
Пофиг их тренировки. Нам зачем знать?
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