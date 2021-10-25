Сотрудники ФСБ Карелии понарошку освободили заложников, захваченных на борту судна

Сотрудники силового ведомства провели учения по условному освобождению заложников, захваченных на борту судна.

Так, 20 октября в акватории Петрозаводской губы Онежского озера силовыми подразделениями ведомств, входящими в состав оперштаба в Карелия, проведена тренировка по условному освобождению заложников, захваченных на борту судна.

В ходе тренировки подразделениями правоохранительных органов Карелии отработаны практические действия по беспарашютному спуску с вертолета на борт судна, а также штурму водного объекта.

Учебное мероприятие прошло на высоком организационном уровне с соблюдением всех необходимых мер, введенных правительством Карелии в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Сотрудники подразделений продемонстрировали слаженность и готовность к обеспечению безопасности законных интересов граждан.