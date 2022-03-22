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Сотрудники ФСБ Карелии задержали гражданина Узбекистана, финансировавшего террористов

Новости. Криминал
12:37, 23 Марта 2022
фото: © ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

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УФСБ России по республике выявили двух мужчин, причастных к совершению преступлений в оправдании и финансировании терроризма.

Как сообщили в пресс-службе Управления, органами безопасности Карелии во взаимодействии с УФСБ России по Нижегородской области был задержан гражданин Узбекистана, причастный к финансированию терроризма. Установлено, что мужчина предоставил реквизиты своей персональной банковской карты для переводов всем заинтересованным в поддержке террористов лицам. В последующем, поступающие суммы переводились им на счета, запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». В настоящее время фигурант дела находится под стражей.

Кроме того, установлен гражданин России, уроженец Республики Дагестан, который использовал личную страницу в соцсети для размещения видеоматериалов, направленных на оправдание террористической деятельности организаций, запрещенных на территории РФ. Среди них — «Аль-Каида» и «Джебхат ан-Нусра». В данный момент подозреваемому выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, следственные действия продолжаются.

Ранее УФСБ Карелии обратилось к жителям республики в связи с событиями на Украине.

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