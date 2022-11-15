Сотрудники ФСБ Карелии задержали в Петрозаводске наркокурьера-закладчика

Житель Петрозаводска, подозревается в незаконном обороте наркотических средств с использованием сети «Интернет» в особо крупном размере.

По сообщению пресс-службы УФСБ России по Республике Карелия, в ноябре в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории Петрозаводска задержан местный житель. В результате досмотра личных вещей у подозреваемого изъято наркотическое средство в особо крупном размере, которое согласно химическому исследованию определено как производное наркотического средства N-метилэфедрон. Установлено, что мужчина должен был расфасовать наркотическое средство и сбыть его через тайники-«закладки» на территории Петрозаводска. Сведения о местонахождении «закладок» задержанный собирался передать администраторам нелегального интернет-магазина, на который он работал.

В настоящее время УФСБ России по Республике Карелия в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, жителю Петрозаводска, впервые попавшемуся на «закладках», грозит до 20 лет лишения свободы.