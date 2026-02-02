Сотрудники ГАИ проверили школьные автобусы Петрозаводска

По итогам рейда нарушений со стороны перевозчиков и водителей школьных автобусов выявлено не было.

В Петрозаводске с 26 по 30 января прошло традиционное профилактическое мероприятие «Безопасный школьный автобус». Сотрудники городской Госавтоинспекции провели комплексные проверки, чтобы убедиться в готовности транспорта к перевозке детей.

Инспекторы проконтролировали состояние маршрутов, техническую исправность самих автобусов и специальных приборов — тахографов. Также были проверены все необходимые документы у перевозчиков: путевые листы и свидетельства о прохождении техосмотра. С водителями, которые занимаются перевозкой школьников, провели дополнительные инструктажи по безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекция Петрозаводска, паблик которой сообщил о завершении проверки, также направила в образовательные учреждения рекомендации о необходимости проводить с учениками краткие «минутки безопасности» перед каждой поездкой.

