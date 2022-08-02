Сотрудники ГИБДД будут останавливать водителей, чтобы проверить их самочувствие «после вчерашнего»

Массовые проверки водителей пройдут в понедельник на дорогах Петрозаводска - их будут проверять на трезвость после выходных.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

«Рейды пройдут в целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД», — пояснили в ГИБДД.

Там также напомнили, что сотрудники ГИБДД несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов «Дозор-77», которые применяются при общении с участниками дорожного движения.



За 7 месяцев 2022 года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 585 нетрезвых водителей, 68 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.





