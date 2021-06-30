Сотрудники ГИБДД гоняли мотоциклиста на окраине Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Горожане запечатлели на видео погоню инспекторов ГИБДД за мотоциклистом.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» 30 июня в 23.13 жители микрорайона Скандинавия написали сообщение, что между домов сотрудники ГИБДД на машине пытаются догнать мотоциклиста.

«По Скандинавии ДПС гоняют хрустика. Дай бог здоровья/светлой памяти. Завтра узнаем», — написал очевидец.

Жители Скандинавии запечатлели несколько моментов погони, в результате которой мотоциклист все же попал в руки правоохранителей. 38-летний мотоциклист был повержен и закован в наручники.