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Сотрудники ГИБДД гоняли мотоциклиста на окраине Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:07, 01 Июля 2021
фото: © паблик Вконтакте «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Горожане запечатлели на видео погоню инспекторов ГИБДД за мотоциклистом.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» 30 июня в 23.13 жители микрорайона Скандинавия написали сообщение, что между домов сотрудники ГИБДД на машине пытаются догнать мотоциклиста.

«По Скандинавии ДПС гоняют хрустика. Дай бог здоровья/светлой памяти. Завтра узнаем», — написал очевидец.

Жители Скандинавии запечатлели несколько моментов погони, в результате которой мотоциклист все же попал в руки правоохранителей. 38-летний мотоциклист был повержен и закован в наручники.

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Комментарии

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кир
2021-07-01 11:25:33
Лео поощряет нарушителей в рабочее время. Ему рот надо зашить нитками, - сказал кот.
кир
2021-07-01 11:05:17
Хоть не погиб, - сказал кот.
Leopol'd
2021-07-01 11:02:57
Не мотоциклист и был.
Хороший байкер завсегда на мотоцикле от авто уйдет.
Гость
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