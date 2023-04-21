Сотрудники ГИБДД Карелии помогли автоледи из Петербурга, оставшейся без топлива

Жительница Северной столицы, оказавшаяся в трудной ситуации на дороге, поблагодарила за помощь сотрудников полиции Карелии.

В июне жительница Санкт-Петербурга во время поездки в Мурманск не рассчитала запас топлива и была вынуждена остановиться на обочине дороги неподалеку от села Колатсельга.



До ближайшей автозаправочной станции было порядка 70 километров. При этом никто из водителей помочь автоледи в трудной ситуации не вызвался, сообщили в ГИБДД Карелии.



Около 10.00 инспекторы ДПС Владимир Кузнецов и Роман Ивашов патрулировали указанный участок трассы в Пряжинском районе.



Они заметили на обочине легковой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией и остановились, чтобы выяснить, требуется ли помощь. Узнав о проблеме, инспекторы довезли гостью республики до автозаправочной станции и помогли заправить канистру топливом. Автоинспекторы нашли обратный попутный транспорт, чтобы женщина добралась до своего автомобиля.



«Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за помощь на дороге, ваш поступок достоин уважения», - отметила автоледи в своем обращении.