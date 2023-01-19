Сотрудники ГИБДД Карелии превратили двух пьяных водителей в пешеходов

В Кеми и в Кондопоге два водители сели за руль в состоянии алкогольного опьянения и простились с правами и 30 тысячами рублей.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, накануне в Кеми 37-летний водитель управлял автомобилем «ВАЗ-2107» в состоянии опьянения. Результат освидетельствования составил 0.97 мг/л, с показаниями прибора мужчина согласился. Нарушитель ждет решения суда.

В Кондопоге 42-летний водитель с признаками опьянения также отстранен от управления автомобилем. Результат освидетельствования составил 0.36 мг/л. Административные материалы направлены в суд для принятия решения.

Нарушителям грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.