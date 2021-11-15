Сотрудники ГИБДД Карелии спасли замерзающих на трассе супругов, чей автомобиль пробило льдиной

Женщина поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции, пришедших на помощь автомобилистам на севере Карелии.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась Алла Озолина с просьбой поблагодарить сотрудников полиции за спасение. Инцидент произошел в субботу, 11 декабря. Женщина вместе с мужем ехали по трассе «Кола». Их машина сломалась на дороге между отворотом на Беломорск и поселком Пушной.

«Налетели на льдину, упавшую с фуры. Пробили радиатор. Остановились на обочине. Смогли дозвониться до Медвежьегорска, и вызвать эвакуатор. Ждать надо было около 2-ух часов. Минут через 45 начали замерзать. На улице было минус 12 градусов. И случилось чудо, на глухой трассе, где мороз и темень, увидели проблесковые маячки. Остановилась машина Д. С. Сотрудники полиции спросили, что случилось», — рассказала Алла Озолина.

Сотрудники Госавтоинспекции отвезли замерзающую женщину в кафе в поселок Пушной. Затем вернулись вместе с ней на место происшествия. Полицейские дождались вместе с семейной парой эвакуатор, сопроводили их до Пушного, пожелали счастливого пути и уехали.

«Хотим выразить огромную благодарность Ивану и Андрею за помощь, психологическую поддержку, человеческую доброту, невероятную скромность и отзывчивость! Спасибо!» — пишет женщина.