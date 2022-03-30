Сотрудники ГИБДД на Пасху с «Дозором» выйдут на дороги Петрозаводска

В воскресенье в Петрозаводске водителей проверят на трезвость, сообщили в Госавтоинспекции города.

В целях предупреждения происшествий с нетрезвыми водителями, пресечения нарушений ПДД 24 апреля в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что в настоящее время сотрудники ГИБДД несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов "Дозор-77", которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично-дорожной сети.

Материалы аудио – и видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.

Также в ГИБДД сообщили, что за три месяца этого года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 242 водителя в состоянии опьянения; 32 - сели за руль нетрезвыми не в первый раз. Число нетрезвых водителей в этом году выросло значительно. Так, за этот же период прошлого года было отстранено 150 нетрезвых водителей.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.