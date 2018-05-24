Сотрудники ГИБДД Петрозаводска не выпустили на линию междугородный автобус

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В ходе операции "Автобус" на автовокзале была проведена проверка транспорта на выпуске на пригородные и междугородные маршруты, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
В четверг в ходе рейда на автовокзале в одном из междугородних автобусов были обнаружены несколько неисправностей: отсутствовал ремень безопасности, был неисправен фонарь заднего хода и левый стоп-сигнал.
В отношении водителя составлен административный материал. Механик предприятия привлечен к административной ответственности за выпуск на линию данного автобуса с техническими неисправностями. Эксплуатация автобуса была запрещена.
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