Сотрудники ГИБДД Петрозаводска за два дня оштрафовали 60 пешеходов

За выходные дни в Петрозаводске более 60 пешеходов нарушили правила дорожного движения, сообщили в Госавтоинспекции города.

В отношении нарушителей вынесены постановления об административных правонарушениях, за которые предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Между тем, в Петрозаводске наблюдается рост происшествий с пешеходами. За 3 месяца текущего года в Петрозаводске зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых 19 пешеходов получили травмы.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пострадавших увеличилось почти вдвое. Девять пешеходов получили травмы по собственной вине, нарушив Правила дорожного движения.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает пешеходов не подвергать свою жизнь опасности, переходить дорогу в местах, установленных ПДД!