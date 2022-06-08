Сотрудники ГИБДД поймали черного лесоруба в районе Карелии

В Медвежьегорском районе сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль, в прицепе которого обнаружились незаконно срубленные 15 берез и сосна.

Как сообщили в МВД Карелии, в конце мая в дежурную часть полиции Медвежьегорского района поступила информация от сотрудников ДПС о том, что они остановили автомобиль, в прицепе которого находились свежеспиленные стволы деревьев. Однако разрешения на рубку у водителя – 37-летнего местного жителя – не имелось.

Сотрудники уголовного розыска выехали на место и установили, что мужчина на территории Пиндушского лесничества спилил одну сосну и 15 берёз для заготовки дров.

Подозреваемый признал вину и уже возместил причинённый лесному фонду ущерб в размере 46 тысяч рублей. Тем не менее, теперь за свои действия ему предстоит ответить перед законом.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи – лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей. В настоящее время жителю Медвежьегорска избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.