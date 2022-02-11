Сотрудники ГИБДД призывают к осторожности на трассах Карелии

Госавтоинспекция республики сообщила об осложнении дорожных условий в Калевальском районе.

Инспекторы со ссылкой на автокорреспондентов сообщают, что дорожные условия в Калевальском районе ухудшились. Об этом говорится в паблике ГИБДД Карелии. Снегопад может стать помехой для водителей.

«По информации МЧС Карелии, 17 февраля, начиная с юго-западных районов Карелии, утром и днем по западным и северным — местами ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на севере — снега. Сильные осадки сохранятся ночью и в первой половине дня 18 февраля. Под действие неблагоприятного явления попадает вся территория Республики Карелия», — заявили в Госавтоинспекции.

Инспекторы обратили внимание водителей на необходимость осторожно управлять автомобилем в условиях плохой погоды.

«Водителям автотранспорта необходимо быть предельно осторожными, при выборе скорости движения учитывать дорожные условия, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал между машинами. Соблюдайте ПДД, берегите себя и своих близких», — резюмировали сотрудники Госавтоинспекции.