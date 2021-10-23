Сотрудники ГИБДД устроили «засаду» возле одной из школ Петрозаводска и поймали нерадивых родителей

Сегодня утром автоинспекторы проверяли, как соблюдают правила перевозки детей родители учащихся школы № 3 в Петрозаводске.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, к ответственности были привлечены двое водителей.

Один из них перевозил 11-летнего ребенка на переднем сиденье без детского удерживающего устройства.

Во второй машине четырехлетний дошкольник находился на заднем сиденье без специального удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности. При этом в автомобиле было установлено детское кресло.