Сотрудники ГИБДД устроят массовые проверки водителей Петрозаводска

В воскресенье в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости», водителей будут проверять массово, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД, 20 ноября в Петрозаводске пройдут профилактические мероприятия «Контроль трезвости».

По информации ГИБДД, нетрезвые водители являются главной опасностью на дороге, создавая угрозу не только для себя, но и для других участников дорожного движения. Находя множество отговорок и причин сесть за руль после застолья, автолюбители забывают о главном – алкоголь притупляет реакцию и не позволяет контролировать процесс управления автомобилем.

Так, за 10 месяцев в Петрозаводске сотрудники ДПС отстранили от управления 802 водителей с признаками опьянения.

За этот же период зарегистрировано 8 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых один человек погиб, 12 получили травмы.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.