Сотрудники ГИБДД в гражданской одежде выйдут на дороги Карелии и проконтролируют скорость

Инспекторы ГИБДД Карелии проконтролируют безопасность движения на Федеральных дорогах республики с помощью скрытого наблюдения, сообщили в ведомстве.

С 4 по 10 апреля сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют безопасность дорожного движения на федеральных автодорогах, в том числе с использованием скрытого контроля.

В ГИБДД объяснили, что при скрытом патрулировании автоинспекторы могут пользоваться служебным автомобилем без специальной цветографической схемы и находиться в гражданской одежде. В этом случае полицейские не могут останавливать транспортные средства и привлекать водителей за нарушения ПДД РФ к ответственности. В их обязанность входит фиксация и передача данных другим нарядам, которые по предоставленной информации принимают решение о привлечении нарушителя к ответственности.

Если инспекторы ведут «скрытый надзор» в форме сотрудника полиции, они могут самостоятельно останавливать транспортные средства и составлять административные материалы.

Главной задачей «скрытого контроля» является пресечение нарушений Правил дорожного движения, которые непосредственно влияют на снижение количества ДТП и тяжести их последствий.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать все требования ПДД, проявляя особое внимание при выполнении обгона с выездом на полосу встречного движения и выборе скорости в конкретных дорожных условиях. Именно эти нарушения чаще всего приводят к дорожно-транспортным происшествиям с трагическими последствиями.