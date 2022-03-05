890x80
Реклама
Строительная компания «Баренц Групп» возобновляет продажи квартир
05.03.2022 11:19
Cоцсеть «ВКонтакте» установила новый рекорд
07.03.2022 19:02
Операция по спасению замерзающих детей прошла в Карелии (ФОТО)
07.03.2022 21:59

Сотрудники ГИБДД в Карелии вышли патрулировать дороги с цветами

Новости. Общество
10:07, 08 Марта 2022
фото: ГИБДД Карелии

Новости партнеров

Патрули ГИБДД в Питкяранте утром 8 марта останавливали автомобили под управлением женщин и дарили им цветы.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Поздравлять автоледи инспекторам помогали участники отряда юных инспекторов движения.

«С пожеланиями счастья, весеннего настроения и безаварийных дорог юидовцы вручили прекрасным участницам движения цветы и открытки. Автоинспекторы напомнили дамам о правилах дорожной безопасности», — сообщили в ГИБДД.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
04.03.2022, 12:16
В Петрозаводске выстроились очереди у отделений банка, попавшего под западные санкции (ФОТОФАКТ)
05.03.2022, 16:41
Торговая сеть «Пятерочка» подтвердила введение ограничений на продажу продуктов в одни руки
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
05.03.2022, 17:21
Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
06.03.2022, 15:49
Артур Парфенчиков сообщил о втором жителе республики, погибшем в ходе спецоперации российских войск на Донбассе

Чтиво

Сегодня 09:01
Частная жизнь
Рожденная танцевать
Мама троих детей, красавица-жена, успешный предприниматель, яркая, талантливая, блистательная Ольга Захаренкова.
«Я — счастливый человек!»
05.03.2022 14:40
Как не сойти с ума, читая новости
05.03.2022 13:50
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»