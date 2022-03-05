Сотрудники ГИБДД в Карелии вышли патрулировать дороги с цветами

Патрули ГИБДД в Питкяранте утром 8 марта останавливали автомобили под управлением женщин и дарили им цветы.
Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Поздравлять автоледи инспекторам помогали участники отряда юных инспекторов движения.
«С пожеланиями счастья, весеннего настроения и безаварийных дорог юидовцы вручили прекрасным участницам движения цветы и открытки. Автоинспекторы напомнили дамам о правилах дорожной безопасности», — сообщили в ГИБДД.
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