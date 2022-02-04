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Сотрудники ГИБДД в районе Карелии спасли пенсионера на пожаре

Новости. Происшествия
11:29, 05 Февраля 2022
фото: МВД Карелии

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В Прионежском районе Карелии сотрудники ДПС первые приехали на пожар и спасли пенсионера из огня, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 3 февраля экипажу ДПС по Прионежскому району, находившемуся на маршруте патрулирования, поступило сообщение из дежурной части, что в посёлке Кварцитный произошло возгорание квартиры, расположенной на четвёртом этаже многоквартирного дома.

Автоинспектор лейтенант полиции Артём Лукьяненко, который заступил на смену с коллегой Максимом Фёдоровым, немедленно отправились на место происшествия. По прибытии экипаж организовал вызов пожарной службы и медицинских работников, а также оказал активное содействие жителям дома, которые старались собственными силами устранить возгорание.

Одновременно с тем полицейские, несмотря на значительную задымлённость квартиры, вывели оттуда её хозяина, мужчину пенсионного возраста. Эвакуированному гражданину понадобилась медицинская помощь.

Затем представители ОМВД дождались сотрудников пожарно-спасательного подразделения.

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