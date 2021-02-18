Сотрудники ГИБДД выйдут на дороги Карелии в День защитника Отечества

В праздничные дни в Карелии пройдет профилактический рейд "Нетрезвый водитель", сообщили в карельской ГИБДД.

С 20 по 23 февраля 2021 года автоинспекторы проведут профилактический рейд "Нетрезвый водитель". В праздничные дни автоинспекторы проверят водителей на трезвость.

Госавтоинспекция Карелии просит с пониманием относиться к кратковременным остановкам для контроля трезвости.

В 2020 году по вине нетрезвых водителей в 85 ДТП погибли 10 человек. За данное нарушение лишены права управления автомобилем почти 2,5 тыс. водителей.

С начала года автоинспекторы отстранили от управления транспортом уже свыше 200 нетрезвых водителей.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей неукоснительно соблюдать установленные правила, а граждан просит сообщать о нарушениях в полицию.

Внести свой вклад в безопасность дорожного движения может каждый гражданин, сообщив сведения о нетрезвом водителе в полицию на короткий номер 102, 112 или в дежурную часть районного отдела полиции.