Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Авария произошла на тепловых сетях в Петрозаводске (СРОЧНО) 18
Сегодня 09:12
Житель Карелии показал, на какой скорости несся в Кижи погибший индеец, снявший фильм о нашей республике (ВИДЕО) 1
Сегодня 07:25
Распродается по дешевке очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии 2
Сегодня 09:38
После исчезновения подростка Следком Карелии возбудил уголовное дело по статье "убийство" 1
Сегодня 06:55
Работник кладбища перенёс пять клинических смертей за ночь
18.02.2021 23:30
"Воды в городе нет": В Лахденпохье произошла авария на водопроводе 7
18.02.2021 21:13

Сотрудники ГИБДД выйдут на дороги Карелии в День защитника Отечества

Новости. Общество
15:37, 19 Февраля 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска
Загрузка...

В праздничные дни в Карелии пройдет профилактический рейд "Нетрезвый водитель", сообщили в карельской ГИБДД.

С 20 по 23 февраля 2021 года автоинспекторы проведут профилактический рейд "Нетрезвый водитель". В праздничные дни автоинспекторы проверят водителей на трезвость.

Госавтоинспекция Карелии просит с пониманием относиться к кратковременным остановкам для контроля трезвости.

В 2020 году по вине нетрезвых водителей в 85 ДТП погибли 10 человек. За данное нарушение лишены права управления автомобилем почти 2,5 тыс. водителей.

С начала года автоинспекторы отстранили от управления транспортом уже свыше 200 нетрезвых водителей.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей неукоснительно соблюдать установленные правила, а граждан просит сообщать о нарушениях в полицию.

Внести свой вклад в безопасность дорожного движения может каждый гражданин, сообщив сведения о нетрезвом водителе в полицию на короткий номер 102, 112 или в дежурную часть районного отдела полиции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-02-19 16:11:17
Н :) а трассы пусть выезжают , там люди гибнут , нечего в городе болтаться )))
кир
2021-02-19 15:59:02
Фигня. Должна быть автоматизированная система фиксации любых правонарушений и действий сотрудников.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
16.02.2021, 13:48
Погибшая в ДТП в Карелии семья ехала с детьми на горнолыжную базу

Аналитика

18.02.2021 15:25
Политкухня
Как изменить Конституцию за полчаса 7
Под прикрытием упразднения Конституционного суда Карелии республиканский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.
Развод по правилам 6
18.02.2021 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 6
18.02.2021 10:40
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
16.02.2021 15:30
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»