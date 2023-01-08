Сотрудники ГИМС измерили толщину льда на водоемах в Приладожье Карелии

Мониторинг ледовой обстановки показывает, что проливы и реки в Сортавальском районе небезопасны для выхода на лед.

По сообщению МЧС Карелии, специалисты Сортавальского инспекторского отделения центра ГИМС с 3 по 8 января проверили состояние и толщину льда на местных водоемах. Мониторинг показывает, что толщина ледяного покрова на озере Айране составляет 22 см, озере Хюмпеленярви — 24 см, заливе Ляппяярви — 20 см, заливе Токкарлахти — 24 см. Кроме того, на проливе Маркатсимансалми ледяной покров отсутствует, а на реке Тохмайоки и Хелюлянйоки есть забереги. Под тяжелым грузом снежного покрова на лед местами выступила вода.

Также проверка показала, что в узких местах рек и проливах с течением, имеются промоины.

В связи с этим инспекторы ГИМС предупреждают жителей и гостей Сортавальского района об опасности выхода на лед.

«Помните, лед на водоемах — это зона повышенного риска! Ежегодно погибает огромное количество людей именно из-за несоблюдения правил безопасности при нахождении на льду. Берегите свою жизнь и жизнь Ваших близких!» — говорится в обращении МЧС.

Ранее сообщалось, карельские спасатели нашли тело мужчины, утонувшего вместе со снегоходом в Ладожском озере 4 января.