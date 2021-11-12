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19.12.2021 19:00

Сотрудники Госкомитета обнаружили скользкую и заснеженную дорогу в Суоярвском районе Карелии

Новости. Общество
16:28, 20 Декабря 2021
фото: © Госкомитет Карелии по жилищному надзору

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Специалисты Государственного комитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору выявили нарушения на трассе «Петрозаводск-Суоярви».

Как рассказали в Госкомитете, были обследованы дороги 86 ОП РЗ 86К-10 «Петрозаводск-Суоярви» и 86 ОП РЗ 86К-14 «Суоярви-Юстозеро-(через Поросозеро)-Медвежьегорск» с применением программно-аппаратного комплекса измерения времени и координат с фото и видеофиксацией «Дозор-МП». Специалисты выявили ряд нарушений требований нормативных документов к безопасности автомобильных дорог при их ремонте и содержании.

Так, на трассе «Петрозаводск-Суоярви» нарушены требования к установке знака у железнодорожного переезда, повреждено ограждение для пешеходов, не убран снег у перильных дорожных ограждений на мосту через реку Шуя. Кроме того, на проезжей части сотрудники Госкомитета обнаружили снег свыше 5 сантиметров, трасса была скользкой. Подобные нарушения установлены и на автодороге «Суоярви-Юстозеро-(через Поросозеро)-Медвежьегорск». Кроме этого, в посёлке Тойвола не была почищена от снега и льда автобусная остановка.

По результатам рейда для устранения выявленных нарушений подрядчику было выдано предписание с перечнем необходимых работ.

Ранее сообщалось, фура на 12 часов застряла в снегу на дороге в Петрозаводске.

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Комментарии

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Козьма
2021-12-20 17:02:53
Каждый год там бардак и тихий ужас . Проснулись ? К чему бы это ?
Чудно
2021-12-20 16:55:27
Да не может быть!? Первый раз за 30 лет?
Гость
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