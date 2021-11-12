Сотрудники Госкомитета обнаружили скользкую и заснеженную дорогу в Суоярвском районе Карелии

Специалисты Государственного комитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору выявили нарушения на трассе «Петрозаводск-Суоярви».

Как рассказали в Госкомитете, были обследованы дороги 86 ОП РЗ 86К-10 «Петрозаводск-Суоярви» и 86 ОП РЗ 86К-14 «Суоярви-Юстозеро-(через Поросозеро)-Медвежьегорск» с применением программно-аппаратного комплекса измерения времени и координат с фото и видеофиксацией «Дозор-МП». Специалисты выявили ряд нарушений требований нормативных документов к безопасности автомобильных дорог при их ремонте и содержании.

Так, на трассе «Петрозаводск-Суоярви» нарушены требования к установке знака у железнодорожного переезда, повреждено ограждение для пешеходов, не убран снег у перильных дорожных ограждений на мосту через реку Шуя. Кроме того, на проезжей части сотрудники Госкомитета обнаружили снег свыше 5 сантиметров, трасса была скользкой. Подобные нарушения установлены и на автодороге «Суоярви-Юстозеро-(через Поросозеро)-Медвежьегорск». Кроме этого, в посёлке Тойвола не была почищена от снега и льда автобусная остановка.

По результатам рейда для устранения выявленных нарушений подрядчику было выдано предписание с перечнем необходимых работ.

Ранее сообщалось, фура на 12 часов застряла в снегу на дороге в Петрозаводске.