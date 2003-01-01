Сотрудники гостиницы «Северная» опасаются, что многомилионный штраф Леонида Белуги скажется на его бизнесе

Коллектив «Северной» обеспокоен судьбой гостиницы после вынесенного Леониду Белуге приговора.

Поддержку бизнесмену Леониду Белуге высказывают сотрудники его компаний. Так коллектив гостиницы «Северная» считает, что приговор может отразиться на деятельности учреждения.

— Для нас и нашего учредителя важно сохранить стабильность, дружный сложившийся коллектив, рабочие места и ту атмосферу, которую мы создаем для гостей уже много лет. Леонид Леонтьевич много сил и средств вкладывает в сохранение здания гостиницы как объекта культурного наследия, как знакового здания для города и Республики. Решение суда о такой неслыханной сумме штрафа на нашего учредителя не может не сказаться на всех объектах его бизнеса, — считают сотрудники гостиницы.

Подобные опасения озвучили и сотрудники торгово-развлекательного центра «ЛотосПлаза». Они отметили, что Леонид Белуга на протяжении многих лет является не только руководителем, но и человеком, стоявшим у истоков развития комплекса, он создавал рабочие места, поддерживал инициативы, направленные на развитие города и региона. Напомним, в планах было строительство аквапарка возле центра. В интервью «Столице на Онего» Леонид Белуга признавался, что задержка стройки связана в том числе с предъявленным обвинением.

— И по этой причине — тоже, так как банки боятся нам выдавать кредиты — вдруг со мной что-то случится, кто тогда возвращать будет? — говорил он.

Сотрудники организаций, как и сам Леонид Белуга надеются на пересмотр дела. Напомним, ранее сам бизнесмен прокомментировал приговор.

— Сумма в полмиллиарда — это неслыханный штраф даже на уровне России. Я не нефтяник и не торговец бриллиантами. Легко назначать эту сумму, когда не зарабатываешь сам, а живешь на бюджетные деньги и не знаешь, сколько вкалывает предприниматель в регионе и в каких реалиях. Если они думают, что продав мои объекты, придет такой же, условно с Вологды, и столько же сделает для города, то сильно ошибаются.

Напомним, по версии следствия, а теперь и суда, в 2020 году предприниматель передал экс-председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку взятку в виде скидки 8,6 млн рублей при продаже двух квартир по заниженной цене. Боднарчук, получивший 14,5 лет, сейчас находится на СВО.

Сам Леонид Белуга вину не признал. В последнем слове он утверждал, что никакой взятки не брал, скидку не делал, просто часть средств была передана при свидетелях в виде наличных средств. Белуга утверждает, что в 2020 году ему предлагали дать показания на Геннадия Боднарчука, но он отказался.

Прокуратура потребовала приговорить Белугу к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в десятикратном размере суммы взятки — 86,7 млн рублей. В итоге суд не стал отправлять предпринимателя в тюрьму и просто оштрафовал его почти на 500 млн рублей.