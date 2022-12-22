Сотрудники исправительной колонии помогли сидящим в вольерах животным

В честь Дня волонтера сотрудники УФСИН Карелии провели «марафон добрых дел», протянув руку помощи приютам для животных.

В УФСИН Карелии рассказали об акции, которые провели сотрудники исправительной колонии № 9 в преддверии Нового года, а также в честь Международного дня волонтера.

Работники УФСИН приехали в гости к подопечным Первого петрозаводского общественного приюта, доставив им крупы, готовые корма, лакомства для собак и кошек, ветошь и бытовую химию.

Кроме того, участники марафона провели время с животными.

Гостинцы и вечернюю прогулку получили и животные в сегежском приюте «Луч надежды» — туда пришли сотрудники Исправительной колонии № 7 и Следственного изолятора № 2.

Представители приютов выразили искреннюю благодарность сотрудникам учреждений УИС за милосердие и неравнодушие.