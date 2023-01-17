Сотрудники Карелиястата ходят по домам и спрашивают о проблемах трудоустройства

С 16 по 22 января по всей России, в том числе, в Карелии проводятся выборочные опросы жителей в рамках обследования рабочей силы.

Об этом сообщили в Карелиястате.

В Карелии сотрудники намерены посетить 307 домохозяйств в 10 населенных пунктах — Петрозаводске, Беломорске, Сортавале, Калевале, Муезерский, Паданы, Деревянка, Кривцы, Ильинский, Эстерло.

Интервьюеры должны иметь при себе служебные удостоверения Федеральной службы государственной статистики.

«Результаты проведения обследования помогут получить информацию о текущей ситуации с наличием работы в регионе, видах занятости, уровне безработицы и трудностях, связанных с трудоустройством», — пояснили в Карелиястате.

Карелиястат обратился к жителям республики с просьбой принять участие в обследовании и гарантировал неразглашение полученной информации.