Сотрудники Карелиястата изучат данные о почти 450 фермерах Карелии

В Карелии пройдёт второй этап выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан.

Как рассказали в Карелиястате, оно начнется 27 сентября. В октябре, ноябре, декабре 2025 года в наблюдении примут участие 448 респондентов из девяти муниципальных районов: Кемского, Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Прионежского, Пряжинского, Пудожского и четырех муниципальных округов: Беломорского, Питкярантского, Сортавальского, Суоярвского.

У респондентов уточнят площадь земельного участка, данные о посевах и урожайности культур и многолетних плодово-ягодных насаждений. Наблюдение также включает вопросы о поголовье скота и птицы, расходе кормов, объёмах производства и реализации сельхозпродукции, её запасах, о затратах на услуги наёмных работников.

Опрос владельцев личных подсобных хозяйств проведут интервьюеры Карелиястата. При себе они будут иметь служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, которое действительно при предъявлении паспорта. Собранная в ходе опросов информация обезличена и будет использоваться исключительно для получения сводных статистических данных.

Итоги обследования используются для расчётов валовой сельхозпродукции, структурных изменений в сельском хозяйстве, оценки обеспеченности населения продовольственными ресурсами и разработке мер по развитию сельского хозяйства региона.