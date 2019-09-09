Сотрудники карельских колоний стали участниками акции "Воскресение души"

Сотрудники учреждений УФСИН Карелии присоединились к всероссийской акции "Воскресение души", сообщается в карельском ведомстве.

В актовом зале Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия было организовано просветительское мероприятие, проводимое в рамках Всероссийской акции "Воскресение души", посвященной 120-летию книги Льва Толстого "Воскресение".

Собравшимся рассказали о создании романа "Воскресение". Затем вниманию присутствующих были представлены фильмы "Кресты": прощание" и "Остров Сахалин": от Чехова до наших дней", подготовленные информационным центром ФСИН России.

Занятие носило просветительский характер и было направлено на совершенствование воспитательной работы с сотрудниками УИС и расширение их кругозора.

Подобные мероприятия для личного состава прошли в каждом учреждении уголовно-исполнительной системы республики.