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Сотрудники карельской колонии смастерили овощные икебаны

Новости. Общество
19:10, 18 Октября 2024
фото: УФСИН России по Республике Карелия / VK

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В ИК-9 подвели итоги конкурса "Дары осени".

В учреждениях УФСИН в Карелии доброй традицией стал конкурс на лучшую композицию, сделанную своими руками из природных материалов, а также из выращенных
на приусадебных участках овощей и фруктов, сообщили в паблике регионального управления службы.

Сотрудники ИК-9 вместе со своими семьями смастерили икебаны из овощей для конкурса «Дары осени».

Не впервые мы предлагаем личному составу, работникам учреждения и их родным принять участие в данном конкурсе. Ведь создание поделок служит приятным времяпрепровождением, которое укрепляет отношение в семье, делает общение более глубоким и значимым. А еще это прекрасная возможность научить деток мастерить интересные, красивые, полезные вещи, развить их фантазию

— отметили организаторы конкурса.

Определить победителя, по словам членов жюри, было крайне сложно, поскольку подготовка всех команд была на высшем уровне. Поэтому судебная комиссия приняла решение признать лучшими всех.

Теперь подготовленные участниками поделки, икебаны и гербарии украшают кабинеты сотрудников, создавая уют, напоминая о доме и поднимая настроение, отметили в источнике.

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