Сотрудники колонии в Карелии одержали победу над осужденными на футбольном поле

В преддверии Дня физкультурника в исправительной колонии №4, где содержатся осужденные с туберкулезом, прошел товарищеский матч по футболу между сотрудниками и заключенными, сообщили в УФСИН Карелии.

По словам пресс-службы УФСИН, игроки команд продемонстрировали отличный уровень подготовки, волю к победе и настоящий спортивный азарт.

По результатам турнира победу одержала команда сотрудников учреждения, 2 место заняла команда отряда № 6, 3 место команда отряда № 3. Все команды участников награждены кубками и дипломами.

«Спортивные состязания проводятся в учреждениях УФСИН Карелии регулярно. Таким образом, администрация учреждений осуществляет пропаганду здорового образа жизни среди сотрудников и осужденных, а также привлекает их к систематическим занятиям физической культурой и спортом», — говорится в сообщении ведомства.