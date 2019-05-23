Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:20, 23 Мая 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

Сотрудники стоматологии в Петрозаводске получали зарплату ниже минимального размера оплаты труда

Загрузка...

В Карелии работодатель нарушил сразу несколько статей Трудового кодекса, сообщил в Госинспекции труда.

Государственная инспекция труда в Республике Карелия выявила нарушения в ООО "Улыбка".

В ходе проверки Госинспеция труда выяснила, что в нарушение абзаца 3 части 2 статьи 57 Трудового Кодекса РФ, статьи 59 ТК РФ в трудовых договорах работников не указаны обязательные для включения условия, а именно: в случае, когда заключается срочный трудовой договор - срок его действия и обстоятельства, послужившие основанием для заключения срочного трудового договора.

В ходе проверки установлено, что в нарушение ст. 57 ТК РФ в представленных трудовых договорах с работниками ООО "Улыбка" не указаны условия труда на рабочем месте.

Установлено, что в нарушение ст. 147 ТК РФ, заработная плата работникам Общества в 2018-2019 г. г. в повышенном размере за работу во вредных условиях труда не выплачивалась.
В нарушение требований статьи 133.1 ТК РФ, работникам за работу в январе - марте 2019 г. заработная плата начислена и выплачена в размере ниже минимального размера оплаты труда.

Для устранения выявленных нарушений трудового законодательства работодателю выдано предписание.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение норм трудового законодательства.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.05.2019, 13:49
Холод наступает на Карелию
22.05.2019, 13:09
ВИДЕО: Бразильский футболист Луис Адриано подарил петрозаводчанке Porsche
18.05.2019, 09:56
Пожилая пара погибла на озере в Карелии
16.05.2019, 07:25
ФОТОФАКТ: В Карелии змеи выползли к дому
20.05.2019, 13:13
ФОТО: Обнаружена машина, на которой сбили подростков под Петрозаводском
17.05.2019, 21:30
Ольга Серябкина показала прелести в пещере

Аналитика

22.05.2019 14:33
Обществоведение
Чиновничий "историзм" ударил по горожанам 5
Жильцы домов по бывшей улице Энгельса в Петрозаводске выступили против ее переименования в Петербургскую.
"Новости из будущего" не помогают 5
22.05.2019 10:57
Телеграм в рост и в ширь 2
20.05.2019 13:27
"Государство пытается контролировать память"
20.05.2019 11:46
Французский стиль – это доступно
20.05.2019 09:47
Вся аналитика

Чтиво

22.05.2019 13:50
Без политики
Костная клиника: аллергия наступает…
Вторая половина мая – прекрасное время, за считанные дни распустились почки на деревьях, цветет черемуха, распускаются тополь и береза. Если эта картина вас не радует, значит вы – аллергик. Не спешите запасаться носовыми платками и препаратами от аллергии, решить проблему поллиноза вам помогут в "Костной клинике".
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
15.05.2019 10:57
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
Последнее письмо из "ада" 39
08.05.2019 12:28
архив чтиво

Медиа

Как в Петрозаводске пытаются спасти прилетевшую из леса сову
Сегодня 09:46
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»