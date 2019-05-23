Сотрудники стоматологии в Петрозаводске получали зарплату ниже минимального размера оплаты труда

В Карелии работодатель нарушил сразу несколько статей Трудового кодекса, сообщил в Госинспекции труда.

Государственная инспекция труда в Республике Карелия выявила нарушения в ООО "Улыбка".

В ходе проверки Госинспеция труда выяснила, что в нарушение абзаца 3 части 2 статьи 57 Трудового Кодекса РФ, статьи 59 ТК РФ в трудовых договорах работников не указаны обязательные для включения условия, а именно: в случае, когда заключается срочный трудовой договор - срок его действия и обстоятельства, послужившие основанием для заключения срочного трудового договора.

В ходе проверки установлено, что в нарушение ст. 57 ТК РФ в представленных трудовых договорах с работниками ООО "Улыбка" не указаны условия труда на рабочем месте.

Установлено, что в нарушение ст. 147 ТК РФ, заработная плата работникам Общества в 2018-2019 г. г. в повышенном размере за работу во вредных условиях труда не выплачивалась.

В нарушение требований статьи 133.1 ТК РФ, работникам за работу в январе - марте 2019 г. заработная плата начислена и выплачена в размере ниже минимального размера оплаты труда.

Для устранения выявленных нарушений трудового законодательства работодателю выдано предписание.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение норм трудового законодательства.