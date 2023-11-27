Сотрудники компаний в Петрозаводске рассказали, что им чаще всего дарят на Новый год

Подарки сотрудникам и их детям на Новый год собираются дарить 88% работодателей.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос представителей компаний и организаций в Петрозаводске, чтобы выяснить, что предпочитают дарить там на Новый год.

Как выяснилось, презент на новогодние праздники планируют 88% работодателей в Петрозаводске. При этом дарить подарки только сотрудникам планируют 16% компаний, только их детям — 43%. Подарки и для персонала, и для подрастающего поколения — 27%.

Кроме того, каждая третья компания готовит подарки клиентам и партнерам.

А вот по популярности корпоративные подарки расположились следующим образом. Самый распространенный подарок — календари с корпоративной символикой. За ними следом идут канцелярские товары — также с корпоративной символикой. Лишь на третьем месте сладости, за которыми идут алкоголь, наборы чая или кофе, и продукция компании.